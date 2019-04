Trądzik u dorosłych

Problemy skórne to problem nie tylko młodych osób, które przechodzą przez okres dojrzewania. Stał się równie częsty u osób dorosłych. Znacznie częściej jednak występuje u kobiet po 30 roku życia niż mężczyzn. Zaskórniki, grudki czy inne zmiany i stany zapalne pojawiające się na skórze twarzy oraz szyi często bywają duże oraz bolesne. U dorosłych są objawem wzmożonej produkcji łoju oraz sebum, które są pożywką dla bakterii, pomóc w tym może Visaxinum.



Kilka procent przypadków trądziku u dorosłych to problemy hormonalne. Jednak w większości przypadków odpowiada za to zły styl życia lub predyspozycje genetyczne. Duże znaczenie ma również stres, który zwiększa kortyzol opowiadający aktywności gruczołów łojowych oraz produkcji sebum. Przez to pory się zatykają a bakterie mnożą. Częstym przypadkiem staje się również zła dieta lub nadwrażliwość na niektóre pokarmy. Może to być spowodowane również nieodpowiednią pielęgnacją twarzy, powodowane niezmywaniem makijażu lub przez ciężkie kosmetyki. Dlatego warto z nim walczyć. Visaxinum posiada składniki, które dbają od wewnątrz o naszą skórę i jej prawidłowy wygląd. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ulotką.