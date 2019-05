Katar "zwykły"

Katar to najczęściej efekt infekcji. Jest to podrażnienie błony śluzowej w górnych drogach oddechowych. Dotyczy także podrażnienia receptorów oraz zakończeń nerwowych znajdujących się w nosie. Katar, czyli śluz który wypływa z nosa to oznaka, że organizm próbuje pozbyć się infekcji. Warto pamiętać, że jeżeli by nie dopuścić do zmian w zatokach, ponieważ wtedy katar staje się przewlekły i kończy się antybiotykiem. Często wtedy lekarze polecają dodatkowo krople do nosa takie jak Sulfarinol. Zwykły katar może mieć kilka podłoży bakteryjne, wirusowe lub też może być spowodowany innymi czynnikami.

Katar Sienny

Jest to katar alergiczny, któremu często towarzyszy łzawienie oczu. Wywołany jest przez pewien alergen, wtedy błona śluzowa jest bardziej wrażliwa na pewne substancje. To właśnie on drażni błonę śluzową i przez katar organizm się broni. Jest o katar sezonowy, najczęściej wczesną wioną lub latem. . Istnieje także katar alergiczny całoroczny, gdy błony śluzowe człowieka odpowiadają alergią na roztocza czy kurz. Na takiego rodzaju katar również należy stosować krople takie jak Sulfarinol.