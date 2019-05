Plastry rozgrzewające

Ciepło oraz jego lecznicze działanie znane jest już od dawnych czasów. Coraz częściej szukamy alternatywy dla doustnych środków, które obciążają nasz układ pokarmowy. Dlatego plastry rozgrzewające coraz częściej wybierane są podczas leczenia fizykoterapeutycznego ale również w warunkach domowych. Ich największą zaletą jest prosta aplikacja oraz szybkie działanie. W odróżnieniu od maści rozgrzewających plastry nie brudzą oraz nie posiadają tak intensywnego zapachu, który może na dłuższą metę drażnić Ciebie jak i osoby w Twoi otoczeniu.

Reakcja organizmu na plastry rozgrzewające

Co dzieje się z naszym organizmem w miejscu, w którym naklejamy plaster? Po chwili uaktywniają się termoregulację oraz mechanizmy obronne. To dzięki temu rozszerzają się naczynia krwionośne i zwiększa się ilość tlenu dostarczana do tkanek. Takie warunki bardzo sprzyjają regeneracji oraz pozbywaniu się stanów zapalnych. Przeciwwskazania to przede wszysktim podrażnienia bezpośrednio w miejscu urazów. Nie warto ich również stosować kiedy posiadamy ostre zapalenie stawów. Zapraszamy do zapoznania się z naszym pełnym asortymentem - plastry rozgrzewające.